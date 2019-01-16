Волгоград, 12 октября, 2021, 17:25 — ИА Регнум. К административной ответственности привлёк суд жителя Калмыкии, который вылил спиртное на Вечный огонь на площади Павших Борцов в Центральном районе Волгограда, сообщили ИА REGNUM 12 октября в объединённой пресс-службе судов региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Арест

Мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Постановление ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Как сообщало ИА REGNUM, 35-летнего пьяного мужчину задержали полицейские 10 октября — сначала он вылил спиртное из бутылки на Вечный огонь, а затем допил содержимое.