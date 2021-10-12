Москва, , 17:13 — REGNUM На встрече со старшим заместителем главы Госдепа США по политическим вопросам Викторией Нуланд особое внимание было уделено проблемам функционирования загранпредставительств двух стран, сообщает 12 октября пресс-служба МИД России

Виктория Нуланд

Переговоры с представительницей госдепа США вёл заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.

«Особое внимание уделено вопросам, касающимся функционирования загранпредставительств России и США на территории друг друга», — сообщает МИД РФ.

«С российской стороны было подчеркнуто, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации», — подчеркивается в сообщении российского дипломатического ведомства.

В МИД России напомнили, что «продолжение конфронтационной линии Вашингтона применительно к двусторонней повестке дня и в контексте острых международных и региональных проблем способно привести лишь к дальнейшей деградации российско-американских отношений».

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