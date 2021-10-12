Душети, Грузия, 12 октября, 2021, 17:17 — ИА Регнум. В районном центре Душети в результате спецоперации правоохранительных органов был задержан человек, подозреваемый в незаконном оформлении въездных виз в США, сообщает 12 октября грузинский телеканал «TV Пирвели».

U.S. Army Американские военные на мексиканской границе

Задержанный 35-летний Дачи Сианаидзе организовал преступную схему по нелегальному въезду граждан Грузии на терииторию США. Как сообщается, Сианаидзе в обмен на вознаграждение в размере €1000 организовывал перевозку грузинских граждан сначала в Польшу, затем — в Мексику, а оттуда нелегально преправлял их на территорию США, и лишь там они получали визы.

По информации журналистов, Сианаидзе действовал не один, а в составе преступной группы. Некоторые граждане за организации их ввоза в США платили даже по $2000.

Напомним, что ввиду крайне высокого уровня безработицы многие жители Грузии вынуждены отправляться на заработки в иностранные государства. Очень часто такая трудовая миграция носит незаконный характер.