Новосибирск, 12 октября, 2021, 17:11 — ИА Регнум. В Новосибирской области за сутки зарегистрировано 939 обращений из-за ОРВИ. Об этом сегодня, 12 октября, сообщил оперативный штаб региона.

flockine ОРВИ

Отметим, что по данным на утро сегодня, 12 октября, в регионе зарегистрирован 65 651 случай заражения коронавирусом (+178 за сутки), в том числе у 5770 детей; 51 631 пациент полностью выздоровел (+129 за сутки); умерли 3140 человек (+13 за сутки).

Всего в регионе сделано 2 591 229 тестов на коронавирус