За сутки почти 1000 новосибирцев заболели ОРВИ
Новосибирск, 12 октября, 2021, 17:11 — ИА Регнум. В Новосибирской области за сутки зарегистрировано 939 обращений из-за ОРВИ. Об этом сегодня, 12 октября, сообщил оперативный штаб региона.
flockine
ОРВИ
Отметим, что по данным на утро сегодня, 12 октября, в регионе зарегистрирован 65 651 случай заражения коронавирусом (+178 за сутки), в том числе у 5770 детей; 51 631 пациент полностью выздоровел (+129 за сутки); умерли 3140 человек (+13 за сутки).
Всего в регионе сделано 2 591 229 тестов на коронавирус