Берлин, , 17:10 — REGNUM Переговоры по созданию в Германии коалиции в парламенте многое решили, хотя есть ещё спорные вопросы, сообщил 12 октября журналистам генсек «Союза 90/Зелёные» Михаэль Кельнер.

Бундестаг. Германия

Комментируя переговоры с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и со Свободной демократической партией (СвДП), Кельнер сказал:

«Разногласий стало меньше, но еще есть вопросы, которые следует решить».

Он добавил, что 15 октября состоятся очередные встречи по теме коалиции.

Со своей стороны генсек СДПГ Ларс Клингбайль отметил, что темы переговоров пока не разглашаются, поскольку обсуждения идут в очень доверительной атмосфере. Генсек СвДП Фолькер Виссинг добавил, что переговорщики должны до следующей встречи «создать базу». Она будет основой для дальнейших переговоров.

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