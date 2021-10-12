Берлин, 12 октября 2021, 17:10 — REGNUM Переговоры по созданию в Германии коалиции в парламенте многое решили, хотя есть ещё спорные вопросы, сообщил 12 октября журналистам генсек «Союза 90/Зелёные» Михаэль Кельнер.
Комментируя переговоры с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и со Свободной демократической партией (СвДП), Кельнер сказал:
Он добавил, что 15 октября состоятся очередные встречи по теме коалиции.
Со своей стороны генсек СДПГ Ларс Клингбайль отметил, что темы переговоров пока не разглашаются, поскольку обсуждения идут в очень доверительной атмосфере. Генсек СвДП Фолькер Виссинг добавил, что переговорщики должны до следующей встречи «создать базу». Она будет основой для дальнейших переговоров.
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