Минск, 12 октября, 2021, 17:08 — ИА Регнум. Повышение энергоэффективности и энергосбережение принесли хорошие, ощутимые результаты: энергоёмкость ВВП Белоруссии за последние 10 лет снизилась в 1,2 раза, улучшив энергобезопасность, экологию и качество жизни людей. Об этом 12 октября на открытии XXV Белорусского энергетического и экологического форума Energy Expo заявил министр энергетики республики Виктор Каранкевич.

Цитата из видео из YouTube Виктор Каранкевич

Важнейшим приоритетом в Белоруссии считают развитие атомной энергетики, констатировал министр. Он подчеркнул важность строящейся в Гродненской области атомной электростанции.

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Белорусский чиновник сделал акцент не на том, что проект реализует российский «Атомстройэкспорт» на средства кредита правительства России, а на значении БелАЭС для «повышения энергетической безопасности Белоруссии». Каранкевич отметил, что она обеспечит около 40% потребностей постсоветской республики в электроэнергии и позволит сокращать выброс парниковых газов почти на 7 млн т ежегодно. По словам министра, атомная электростанция — это также «качественно новые возможности для развития национальной экономики, самые передовые технологии, тысячи новых рабочих мест».

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