Москва, 12 октября, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Онлайн-кинотеатр KION анонсировал сериал «о попе-расстриге, который борется с «нечистью». Информация о новом проекте появилась в Instagram-аккаунте сервиса 12 октября.

Дарья Драй ИА REGNUM Крест

https://www.instagram.com/p/CU7ITlAJ7zX/

Шоу называется «Отец Сергий» — в нём рассказывается история отца Сергия, который за денежное вознаграждение борется с тёмными силами, а также помогает капитану полиции Екатерине Земцовой расследовать мистические преступления. Главные роли в сериале исполнили актёры Лукерья Ильяшенко и Роман Маякин.

Добавим, что сериал выйдет 27 октября 2021 года на сервисе KION. Возрастное ограничение шоу указано как «18+».