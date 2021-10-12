Нижний Новгород, 12 октября, 2021, 17:06 — ИА Регнум. В соцсетях и интернет-мессенджерах неизвестные распространили информацию о якобы проводящейся в школах Нижнего Новгорода эвакуации из-за угрозы нападения на них вооружённых людей, передают местные СМИ сегодня, 12 октября.

Григорий Фадеев ИА Красная Весна Нижний Новгород

Злоумышленники сообщили о том, что ФСБ и сотрудники других силовых ведомств якобы оцепили несколько школ, а также техникум.

Впоследствии выяснилось, что появившиеся в интернете слухи о готовящихся массовых расстрелах в образовательных учреждениях столицы Приволжья не соответствуют действительности.

Нижегородцев призвали не поддаваться панике и не заниматься распространением фейковых сообщений о якобы готовящихся террористических актах.

ИА REGNUM напоминает, что после массового расстрела людей на территории одного из вузов в Перми власти Нижегородской области выступили с предложением закрыть доступ посторонним лицам не только в здания, но и на территорию школ.