Белград, 12 октября, 2021, 17:06 — ИА Регнум. Международный валютный фонд повысил прогноз роста валового внутреннего продукта Сербии на 2021 год до 6,5 процента, то есть на 0,5 процентного пункта по сравнению с июльским прогнозом.

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В новом осеннем Докладе о перспективах развития мировой экономики МВФ прогнозирует, что рост ВВП Сербии в 2022 году составит 4,5 процента, а в 2023 году — 4 процента, сообщает агентство Tanjug.

По оценкам фонда, инфляция в текущем году в стране составит 3 процента, после чего в следующем году она упадет до 2,7 процента, а уровень безработицы в этом и следующем году ожидается на уровне 9,3 процента.