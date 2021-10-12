Мэр Орла ответил про спонсорскую помощь от дорожного подрядчика
Орел, 12 октября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Подрядчик, который заявил о поборах со стороны мэрии Орла, пытается «надавить на мэра сотрудников администрации, заставить принять объекты с недоделками», заявил 12 октября на своей станице в социальной сети мэр города Юрий Парахин.
Глава администрации отреагировал на публикацию прокуратуры региона, где говорится о нарушении прав подрядчика в части приёмки дорожных объектов за спонсорскую помощь в адрес конкретных организаций.
Юрий Парахин считает, что своими действиями предприниматель пытается заставить администрацию принять ремонт улиц Октябрьской, Генерала Родина, Герцена, Московского шоссе, переулков Южный и Ипподромный, по каждому из которых есть «достаточно серьёзные замечания и недоделки».
Как сообщало ИА REGNUM, по материалам прокурорской проверки в отношении мэра Орла начата доследственная проверка.