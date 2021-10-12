Орел, 12 октября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Подрядчик, который заявил о поборах со стороны мэрии Орла, пытается «надавить на мэра сотрудников администрации, заставить принять объекты с недоделками», заявил 12 октября на своей станице в социальной сети мэр города Юрий Парахин.

Yarregion.ru Ремонт дорог

Глава администрации отреагировал на публикацию прокуратуры региона, где говорится о нарушении прав подрядчика в части приёмки дорожных объектов за спонсорскую помощь в адрес конкретных организаций.

«Считаю нужным сообщить в публичном поле, что я никогда не требовал от подрядчиков никакой помощи. В сообщении прокуратуры Орловской области идёт речь о спонсорской поддержке ко Дню Победы для покупки рециркуляторов для ветеранов Великой Отечественной войны. Большинство закупленных рециркуляторов вручены, оставшиеся находятся на хранении в администрации Орла у ответственных сотрудников», — пишет мэр.

Юрий Парахин считает, что своими действиями предприниматель пытается заставить администрацию принять ремонт улиц Октябрьской, Генерала Родина, Герцена, Московского шоссе, переулков Южный и Ипподромный, по каждому из которых есть «достаточно серьёзные замечания и недоделки».

«Мы готовы принять эти объекты исключительно после полного завершения работ. В свою очередь, один из представителей подрядчика с сентября 2021 года неоднократно пытался «договориться», предлагая какую-либо помощь администрации Орла. Об этом я обязательно расскажу следователям с предоставлением фактов и свидетелей. Я также оставляю за собой право требовать очной ставки с подрядчиком», — резюмировал глава города.

Как сообщало ИА REGNUM, по материалам прокурорской проверки в отношении мэра Орла начата доследственная проверка.