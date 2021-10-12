Москва, 12 октября, 2021, 17:04 — ИА Регнум. С 1 января 2023 года, согласно приказу Минэкономразвития России, компаниям, реализующим инвестиционные проекты, будут возмещаться средства на создание, модернизацию и (или) реконструкцию лесных дорог. Об этом ИА REGNUM заявил заместитель руководителя Рослесхоза Вячеслав Спиренков. Стратегия развития лесного комплекса до 2030 года также возмещает и компенсирует бизнесу часть затрат на строительство и законодательно закрепляет понятие «лесная дорога».

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«Строительство лесных дорог, как объекта лесной инфраструктуры, предусматривается Лесным кодексом, но механизм возмещения затрат бизнесу законодательством не предусмотрен. Одной из мер стимулирования бизнеса Рослесхоз считает создание государственно-частного и муниципально-частного партнерств при строительстве лесной инфраструктуры. Соответствующие предложения были направлены в Минприроды России и Минпромторг России», — пояснил чиновник.