Вашингтон, 12 октября 2021, 20:53 — REGNUM Палата представителей США проголосует во вторник, 12 октября, за увеличение потолка госдолга страны. Голосование пройдет после того, как на прошлой неделе законопроект получил двухпартийное одобрение в Сенате США, сообщает CNN.

Здание Палаты представителей США
Здание Палаты представителей США

Когда палата, находящаяся под контролем демократов, одобрит временное увеличение госолга, законопроект сможет подписать президент США Джо Байден.

Напомним, что достигнутая в Сенате сделка между лидером меньшинства Митчем Макконнеллом и лидером большинства Чаком Шумером предусматривает увеличение потолка госдолга США на $480 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа министр финансов США Джанет Йеллен призвала законодателей поднять потолок государственного долга страны. Отмечалось, что министерство финансов в настоящее время использует то, что оно называет «чрезвычайными мерами», чтобы помешать США объявить дефолт по своему долгу. Ранее Йеллен заявляла, что дефолт может наступить в октябре, когда казначейство исчерпает свои резервы наличности и чрезвычайные возможности заимствования в рамках лимита долга в размере 28,4 триллиона долларов.