Вашингтон, , 20:53 — REGNUM Палата представителей США проголосует во вторник, 12 октября, за увеличение потолка госдолга страны. Голосование пройдет после того, как на прошлой неделе законопроект получил двухпартийное одобрение в Сенате США, сообщает CNN.

Здание Палаты представителей США

Когда палата, находящаяся под контролем демократов, одобрит временное увеличение госолга, законопроект сможет подписать президент США Джо Байден.

Напомним, что достигнутая в Сенате сделка между лидером меньшинства Митчем Макконнеллом и лидером большинства Чаком Шумером предусматривает увеличение потолка госдолга США на $480 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа министр финансов США Джанет Йеллен призвала законодателей поднять потолок государственного долга страны. Отмечалось, что министерство финансов в настоящее время использует то, что оно называет «чрезвычайными мерами», чтобы помешать США объявить дефолт по своему долгу. Ранее Йеллен заявляла, что дефолт может наступить в октябре, когда казначейство исчерпает свои резервы наличности и чрезвычайные возможности заимствования в рамках лимита долга в размере 28,4 триллиона долларов.