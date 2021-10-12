Минск, 12 октября, 2021, 17:01 — ИА Регнум. «Больших претензий к отрасли нет. Свидетельством того являются укрепление позиций нашей национальной системы образования на международном уровне, рост числа иностранных граждан, изъявляющих желание учиться у нас, победы наших ребят на международных олимпиадах. Белорусских выпускников готовы после вуза забрать к себе многие иностранные компании, и в том числе за рубежом», — заявил 12 октября Александр Лукашенко на совещании по вопросам законодательного совершенствования системы образования.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

В то же время, как сообщает президентская пресс-служба, Лукашенко отметил, что мир меняется очень быстро, и под это должна оперативно подстраиваться система образования Белоруссии. Он поинтересовался разработанными в постсоветской республике «новэллами», которые будут отражены в обновлении Кодекса об образовании и правилах приёма в учебные заведения.

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«Словом, вроде бы объемная работа проведена. Хотелось бы узнать, все ли предложения были учтены в ходе подготовки Кодекса и правил приема. Если нет, то почему? Мы понимаем, что мир меняется очень быстро и наша система образования должна так же оперативно подстраиваться под веяние времени», — сказал он.

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«И главное мое требование как главы государства — справедливое отношение к каждому человеку, обеспечение равных возможностей для получения образования, — подчеркнул он. — Вот в плане справедливости тут уже никуда не денешься. Это первые шаги наших будущих граждан. Поэтому эти первые шаги должны быть честными, порядочными и справедливыми, в обстановке честности и справедливости».