Санкт-Петербург, 12 октября, 2021, 17:23 — ИА Регнум. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал административное исковое заявление петербургских градозащитников Анны Капитоновой, Александра Кононова и Олега Мухина к комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Дата рассмотрения иска пока не назначена.

Moneycantbuy Воронцовский дворец (Пажеский корпус) на Садовой улице Петербурга

Активисты пытаются отстоять от попыток сноса здания, входящие в комплекс дворца Воронцова М.И. (Пажеский корпус) и ансамбль улицы Зодчего Росси. Об этом 12 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что на Садовой улице начались работы по демонтажу одного из трёх флигелей Воронцовского дворца. Градозащитное сообщество Северной столицы безуспешно пыталось остановить ликвидацию флигеля, признанного аварийным и не имеющим исторической ценности.

В суде административные истцы просят признать незаконными и не влекущими последствий с момента принятия: «согласие с выводами (фактическое согласование) Акта КГИОП по результатам государственной историко-культурной экспертизы документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия федерального значения «Дворец Воронцова М.И. (Пажеский корпус)» и «Ансамбль улицы Зодчего Росси» при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, а также согласование проведения указанных работ на земельном участке в отношении зданий, расположенных на улице Садовая, 26, лит. Н, П, Р».

«Административное исковое заявление оставлено без движения. Срок для устранения недостатков 1 ноября», — пояснили в ОПС.

Напомним, до 2017 года в комплексе зданий Воронцовского дворца размещалось Суворовское военное училище, а после его переезда здания были переданы Третьему кассационному суду. Победителем объявленного им конкурса на демонтаж здания флигеля по адресу Садовая ул., д. 26, литера Р, стало ООО «Альфа», выразившее готовность снести здание за 4,9 млн рублей. Уже разобран угол флигеля литеры Р, сообщали 6 октября в петербургском филиале ВООПИиК.

Градозащитники уверены, что здания Пажеского корпуса, расположенные на территории Воронцовского дворца, не состоят под охраной необоснованно. Однако их обращения в Минкультуры России и к суду, занимающему дворец, ни к чему не привели.