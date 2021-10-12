Москва, 12 октября, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Фрегаты Черноморского флота «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович», вооруженные ракетами «Калибр», готовятся к отправке в состав постоянного оперативного соединения Военно-морского флота (ВМФ) РФ в Средиземном море, сообщает 12 октября ТАСС со ссылкой на военный источник.

Mil.ru Фрегат «Адмирал Эссен»

«Фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» готовятся отправиться из Севастополя в дальнюю морскую зону, где усилят постоянную группировку ВМФ России в Средиземном море», — цитирует агентство слова источника.

На сегодняшний день экипажи этих кораблей выполняют предпоходовые мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, фрегаты проекта 11 356 «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» неоднократно несли службу в составе Средиземноморской группировки ВМФ России и наносили ракетные удары по объектам террористов, действующих в Сирии.