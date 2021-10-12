Лондон, 26 января, 2018, 05:50 — ИА Регнум. Право заключать и подписывать торговые соглашения с другими государствами — старыми и новыми партнерами — Великобритания получит после официального выхода из Европейского союза, заявил британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис, пишет Huffington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Впервые за более чем 40 лет мы сможем отойти в сторону и подписать новые торговые соглашения со старыми друзьями и новыми союзниками по всему миру», — заявил Дэвис.

Он уточнил, что договоренности эти не смогут вступить в силу до завершения периода имплементации.

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Напомним, официальный выход Велкобритании из состава ЕС состоится в марте 2019 года. 17 января соответствующий законопроект принят в третьем чтении Палатой общин британского парламента. Законопроект далее поступил на рассмотрение Палаты лордов.

Решение о выходе Великобритании из ЕС было принято на референдуме в июне 2016 года. «За» Brexit проголосовали 51,9% британцев, «против» — 48,1%. В основном Brexit поддержали Англия и Уэльс, в то время как Шотландия и Северная Ирландия высказались в основном «против».

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