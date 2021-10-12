Москва, 12 октября, 2021, 17:45 — ИА Регнум. Стендап-комики Александр Ни и Ариана Лолаева записали видеообращения с извинениями за свою шутку. Об этом 12 октября пишет телеграм-канал Mash.

Скриншот с YouTube Осетинские пироги

Комики попросили прощения у всех, кого обидела их шутка про осетинские пироги. «Со мной серьёзно поговорили, объяснили всё. После чего я осознала весь масштаб трагедии и тот уровень колоссального урона, который я нанесла и себе, и близким», — говорит Лолаева, не скрывая слёз.

Добавим, что шутка про осетинские пироги была сказана Александром Ни ещё в 2020 году. Однако видеозапись с концерта «завирусилась» в осетинских интернет-сообществах спустя год — ролик возмутил многих зрителей, которые потребовали извинений от комиков.

Ранее комик Идрак Мирзализаде в одном из своих выступлений сказал грубую шутку о русских людях, которая позже была вырвана общественностью из контекста. Комику начали угрожать, а МВД РФ приняло решение о его депортации из России.