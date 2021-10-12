Минск, 12 октября, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Вопросы законодательного совершенствования системы образования Белоруссии обсуждаются 12 октября в Минске на совещании под председательством Александра Лукашенко. Кодекс об образовании и изменения в правила приема в высшие и средние специальные учебные заведения находятся в центре внимания чиновников, сообщает пресс-служба президента республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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В президентском дворце собраны ректора государственных вузов, министр образования и другие чиновники. Проблему качества образования Лукашенко охарактеризовал как очень важную, часть системы безопасности государства.

«Я хочу вас сориентировать на откровенный диалог, так как в системе образования мелочей не бывает. Дело в том, что мы уже не можем допустить никаких ошибок. Система определяет в том числе развитие экономики страны, ее устойчивость к мировым вызовам. А это уже вопросы обеспечения национальной безопасности, — сказал Лукашенко. — И еще раз: школа должна быть школой — это храм. Все это в Кодексе должно быть отражено».

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