Таллин, 12 октября, 2021, 16:52 — ИА Регнум. Московский театрально-культурный центр имени Всеволода Мейерхольда обратился к властям Эстонии с просьбой усилить государственную поддержку частного театрального центра Vaba Lava в Нарве. Об этом сообщил эстонский портал ERR, публикуя обращение.

Театр

В письме на имя министра культуры Аннели Отт директор Центра имени Мейерхольда Елена Ковальская отметила, что в России Vaba Lava известна как выдающийся случай долгосрочного государственно-частного партнерства в мире.

«Рост издержек и ограничение доходов в условиях пандемии коронавируса ставят негосударственный театр на грань выживания во всем мире. Сегодня под угрозой исчезновения оказывается выдающийся театр Vaba Lava в Эстонии», — говорится в письме.

По словам Ковальской, Vaba Lava с момента своего создания в 2010 году служит для нее образцом для подражания в работе, а также в организации театральных площадок в регионах, к которым она была причастна в качестве эксперта — «Космос» в Тюмени, «Мон» в Казани, «Центр театрального мастерства» в Нижнем Новгороде.

Она также напомнила, что спектакли Vaba Lava в 2019 году успешно прошли в Москве, а сотрудничество двух сцен могло бы продолжаться. Ковальская сообщила, что в 2022 году в московском центре может быть показан спектакль «Моя Нарва», в котором сами жители Нарвы рассказывают о городе на эстонском и русском и признаются ему в любви.

«Это первый спектакль в Эстонии в жанре «сцена граждан», или «театр горожан», как мы его называем в России — театр, предоставляющий голос нашим современникам. Подобная демократизация культуры, включение в нее различных социальных групп, возможна сегодня преимущественно в негосударственном секторе, ‑ и это еще один аргумент в пользу усиления государственной поддержки Vaba Lava», — написала Ковальская.

Как сообщали эстонские СМИ, проблема финансирования нарвского центра стоит с момента его основания в 2010 году. Для того чтобы центр Vaba Lava работал в Таллине и Нарве, ежегодная государственная поддержка должна составлять полмиллиона евро; до сих пор она была вдвое меньше.

В то же время центр столкнулся в Нарве с неприятием со стороны местной публики, которая по сути проигнорировала большинство постановок театра, решенных в экспериментальном и новаторском ключе.