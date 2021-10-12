Таллин, 12 октября, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Многочасовой сбой в работе крупнейших американских социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера Whatsapp наглядно показал зависимость многих интернет-систем и провайдеров Эстонии от внешних сил. Об этом директор Института программирования Таллинского технологического университета Марко Кяэрамеэс заявил в интервью гостелеканалу Эстонии ETV.

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

«По всей видимости, это была ошибка конфигурации. Допустили человеческую ошибку, но в одной критической системе. В результате сервисы стали отказывать один за другим, пока в какой-то момент вся система не перестала работать», — так описал он произошедшее.

Марко Кяэрамеэс напомнил, что от Facebook прямо зависят многие предприятия и услуги: «Веб-страницы многих фирм сделаны в Facebook. В какой-то момент они стали недоступны. Реклама идет через Facebook. Она не работала, и у предприятий были проблемы».

Кроме того, многие учреждения и важные с точки зрения социальных обязательств предприятия уже долгие годы привязывают аутентификацию, то есть вход в другие компьютерные системы к учетной записи пользователя в Facebook. «А поскольку соцсеть полностью Facebook не работала, то и в очень многие системы нельзя было войти», — добавил Кяэрамеэс.

Он добавил, что практически весь мир увидел, что такое — оказаться в условиях вынужденного ограничения своих интернет-возможностей. Кяэрамеэс убежден, что многие страны, в том числе и Эстония, постараются оградить себя от подобных коллапсов в будущем: «Из такого инцидента обязательно извлекут урок. Каждый инцидент новый и своеобразный, и делаются новые выводы. Как и после каждой авиакатастрофы».