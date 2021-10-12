Вашингтон, 12 октября, 2021, 20:53 — ИА Регнум. Восстановление глобальной экономики после пандемии коронавируса находится под угрозой и риски увеличиваются, по сведениям Международного валютного фонда (МВФ). Об этом 12 октября сообщает CNN.

Imf.org Штаб-квартира МВФ. Вашингтон

МВФ во вторник, 12 октября, ухудшил прогноз по темпам роста ВВП США за 2021 год до 6%, убрав целый процент. Данные приведены в последнем издании «Перспектив развития мировой экономики» (World Economic Outlook).

Согласно МВФ, сокращение отражает проблему глобальных сбоев в цепочках поставок и спад уровня потребления в третьем квартале. Фонд пересмотрел данные через несколько дней после того, как американский банк Goldman Sachs предоставил угрюмую картину роста экономики США в этом и следующем году, ссылаясь на ослабление потребительских способностей и закрытие правительственных программ по борьбе с пандемией.

Как сообщало ИА REGNUM, гигант розничной торговли США Walmart начал нанимать свои собственные суда на фоне глобальных сбоев в цепи поставок, угрожающих сезону праздников, от которого зависит успех розничной торговли.