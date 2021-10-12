Москва, 12 октября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Белоруссия для России является братским государством и стратегическим партнёром, поэтому военно-техническое сотрудничество с белорусской стороной для Москвы является одним из приоритетов. Поэтому при поступлении от Белоруссии официальной заявки в установленном порядке на поставку российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» она «будет рассмотрена в оперативном порядке», заявил 12 октября директор российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

Ранее на эту тему: Обсуждается возможность поставок С-400 в Белоруссию — Лукашенко

По информации «Интерфакса», 7 октября Шугаев участвовал в заседании российско-белорусской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству, в ходе которой заявил: «Белоруссия и Россия — стратегические партнеры. У нас много совместных планов по реализации военно-технического сотрудничества — как между нашими странами, так и в интересах третьих стран. В этом плане у нас большой потенциал».

Россия выполняет контракт на поставку в Белоруссию многоцелевых истребителей поколения «4+» Су-30СМ, а также намерена оснастить белорусскую армию новыми радиолокационными станциями различного назначения. Александр Лукашенко 1 сентября заявил, что Россия в ближайшее время поставит «десятки самолетов, десятки вертолетов, самого важного вооружения ПВО. Может быть, даже C-400».