Москва, 12 октября, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Роспотребнадзор предлагает сократить до суток максимальный срок проведения исследования на COVID-19. Проект соответствующих поправок в санитарно-эпидемиологические правила опубликован 12 октября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Yanao.ru Лабораторные исследования на COVID-19

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«Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часа с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено исследование», — указывается в документе.

Напомним, согласно действующим в настоящее время правилам, исследование на коронавирус должно проводиться в срок не более 48 часов с момента поступления материала в лабораторию.