Прага, 12 октября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Перед своей госпитализацией чешский президент Милош Земан заверил навестившего его премьер-министра Андрея Бабиша, что поручит ему сформировать новое правительство, сообщает 12 октября CTK.

David Sedlecký Андрей Бабиш

Как заявил сегодня, 12 октября, Бабиш президент 10 октября «говорил, что, когда наступит момент, поручит мне сформировать правительство».

Он добавил, что его политическое движение («Акция недовольных граждан») не пользуется поддержкой большинства избранных в парламент 8−9 октября депутатов, так что этой политической силе, вероятно, придётся уйти в оппозицию.

Напомним, на состоявшихся в Чехии парламентских выборах больше всего голосов набрала Гражданская демократическая партия (во главе с Петром Фиалом), возглавляемая Бабишем ANO 2011 — на втором месте.