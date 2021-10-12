Чебоксары, 12 октября, 2021, 17:03 — ИА Регнум. В Чувашии в отношении 28-летней жительницы города Чебоксары возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений»). Злоумышленница задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нападение

По версии следствия, подозреваемая 12 октября около 07:30, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находилась на пассажирском сиденье маршрутного такси №43, следовавшего по улице Фучика в Чебоксарах. Из хулиганских побуждений женщина нанесла имеющимся ножом удар в шею 23-летнему водителю. Водитель успел остановить транспортное средство и оказал активное сопротивление. Довести преступный умысел, направленный на убийство, у злоумышленницы не получилось. Водителя маршрутки госпитализировали в медучреждение.

ИА REGNUM напоминает, во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга по горячим следам задержали мужчина, который по неизвестной причине с ножом напал на ночного прохожего в парке и нанес ему несколько ранений. Пострадавший был вынужден спасаться бегством и прятаться в водоёме.

Читайте также: В Петербурге задержали мужчину, пытавшегося зарезать ночного прохожего

Читайте также: В Чувашии женщина с ножом напала на водителя маршрутки