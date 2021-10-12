Москва, 12 октября, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Доходы бюджета Москвы в 2022 году должны составить свыше 3,26 трлн рублей, сообщает 12 октября сайт мэра и правительства столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

Проект закона «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов» одобрили в правительстве столицы.

В 2022 году доходы столичного бюджета, согласно прогнозу, должны составить 3261,46 млрд рублей с ростом 5,2%. В 2023 году — 3444 млрд рублей (рост 5,6%), в 2024 году — 3637 млрд рублей (рост 5,6%).

Расходы бюджета Москвы в 2022 году должны составить 3633,44 млрд рублей, в 2023 году — 3732 млрд рублей, в 2024 году — 3862,1 млрд рублей.

Ожидается, что дефицит столичного бюджета будет сокращаться. В 2022 году он составит 372 млрд рублей, в 2023 году — 288 млрд рублей, в 2024 году — 225,1 млрд рублей.