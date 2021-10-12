Тюмень, 12 октября, 2021, 16:37 — ИА Регнум. В Тюменской области в селе Полозаозерье Бердюжского района установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Птичий грипп

Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор 12 октября 2021 года.

В зону наблюдения вошли сёла Бердюжье и Истошино, деревни Луговая, Босоногова, Шабурова, Кутырёва, Гагарина и Чесноки Бердюжского района, деревня Няшино Армизонского района.

Карантин устанавливается до принятия решения об его отмене через 21 календарный день после убоя последней домашней птицы.

Ранее, с 8 октября, карантин введён на на части территории Ялуторовска, а также в деревне Прогресс и селе Памятное Ялуторовского района, с 4 сентября — на части территории Казанского и Исетского районов, с 6 октября 2021 года — на территории Пушкарёва Упоровского района.