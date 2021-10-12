Москва, 12 октября, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Министерство финансов России на аукционе 13 октября намерено разместить облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму более 20 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Министерство финансов России

Как уточняется, Минфин предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26 237 с датой погашения 14 марта 2029 года в объёме 10 млрд рублей, а также ОФЗ с индексируемым номиналом выпуска № 52 004 с погашением 17 марта 2032 года на 10 млрд 65,4 млн рублей.

Напомним, на первом в IV квартале аукционе, который состоялся 6 октября, Минфин разместил ОФЗ более чем на 10 млрд рублей при спросе в 28,8 млрд рублей.

Согласно ранее представленному Минфином плану по заимствованиям на внутреннем рынке, за IV квартал текущего года ведомство намерено разместить ОФЗ в общей сложности на 520 млрд рублей.