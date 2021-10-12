Москва, 12 октября, 2021, 16:32 — ИА Регнум. Президиум правительства Москвы рассмотрел и одобрил проект закона «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов». Об этом сообщает 12 октября сайт мэра и правительства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

В мэрии отметили, что данный документ сформирован исходя из ежегодных темпов роста ВРП на 3% и инфляции 3,5 — 3,8%. При этом доходы городского бюджета в 2022—2024 годах должны расти на 5,2 — 5,6% ежегодно.

«Увеличение будет происходить по всем основным источникам доходов, которые напрямую зависят от результатов экономической деятельности», — говорится в информации на сайте.