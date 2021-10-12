Москва, 12 октября, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Федеральный бюджет за январь-сентябрь 2021 года исполнен с профицитом в 1 трлн 443,7 млрд рублей. Такую предварительную оценку приводит 12 октября Минфин России.

Government.ru Минфин России

Согласно данным ведомства, за девять месяцев в бюджет поступило 17 трлн 922,9 млрд рублей доходов, что составляет 95,5% от общего объёма доходов, предусмотренных федеральным законом о бюджете на 2021 год.

В том числе, как сообщается, нефтегазовые доходы бюджета составили 6 трлн 185 млрд рублей, а ненефтегазовые — 11 трлн 738 млрд рублей.

Расходы бюджета за январь-сентябрь исполнены в объёме 16 трлн 479,2 млрд рублей, или 76,6% к годовому объёму расходов по закону о бюджете и 70,3% к сводной бюджетной росписи с учётом внесённых изменений.

Федеральная налоговая служба за девять месяцев перечислила в бюджет 11 трлн 364 млрд рублей доходов, что составляет 93,2% к прогнозным показателям доходов бюджета на 2021 год. От Федеральной таможенной службы поступило 4 трлн 809,9 млрд рублей, или 96,4% к прогнозным показателям.

Другие федеральных органы перечислили в бюджет в общей сложности 1 трлн 749 млрд рублей, или 110,3% к прогнозным показателям на текущий год.