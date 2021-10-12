Пермь, 12 октября, 2021, 16:35 — ИА Регнум. В Индустриальном районе Перми в квартире одного из домов обнаружен труп 73-летней женщины, которая, как оказалось, скончалась еще в марте 2021 года, сообщает издание «КП-Пермь».

Мвд.рф Полиция

Тревогу забили соседи, поскольку в квартире проживала пожилая женщина и ее психически больная дочь. Неравнодушные люди обратились в полицию, заявив, что давно не видели пенсионерку.

Приехав на место, правоохранители обнаружили дочь, а в соседней комнате — труп ее матери. Женщина умерла полгода назад, и все это время ее дочь жила в квартире с трупом.