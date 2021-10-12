Белгородский район, Белгородская область, 12 октября, 2021, 17:10 — ИА Регнум. В незаконной выдаче ветеринарных свидетельств на мясную продукцию обвиняется ветеринарный врач Станции по борьбе с болезнями животных по Белгородскому району Белгородской области, сообщили ИА REGNUM 12 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Nstar.ru Ветеринарный контроль

По версии следствия, ветврач в ноябре — декабре 2019 года на мясокомбинате «Бессоновский» за взятку в сумме 385 тысяч рублей выдал ветеринарные свидетельства установленной формы представителю ООО «Юниторг» без фактического наличия продукции. Действовал госслужащий в составе группы лиц по предварительному сговору. В уголовном деле насчитывается семь эпизодов преступной деятельности.

Бывшему чиновнику предъявлено обвинение, по ходатайству следствия суд заключил его под стражу.