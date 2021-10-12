Курган, 12 октября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. В Курганской области в целях недопущения распространения COVID-19 вводится ряд ограничений, в том числе самоизоляция пожилых граждан. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Самоизоляция

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

Организации в сфере общепита будут работать до 23 часов.

Вводится обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет с 18 октября, за исключением тех, кто переболел в течение полугода или имеет сертификат о прививках.

Пожилые люди, у которых нет прививки и справки о перенесённой болезни, смогут выходить из дома за медпомощью, следования до места проведения вакцинации, посещения судов, правоохранительных органов, учреждений местной власти, магазинов, прогулки с домашним питомцем, выноса мусора.

Кроме того, работодатели должны отправить невакцинированных граждан старше 65 на дистанционную работу.

С 18 октября 2021 года вводятся фильтры безопасности для посещения государственных и коммерческих предприятий сферы культуры, физкультуры и спорта, санатории, гостиницы, торгово-развлекательные центры.

Напомним, ранее в регионе была введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан.