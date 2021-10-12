Москва, 12 октября, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Выборы в Госдуму показали уровень оказываемого гражданами доверия власти. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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«У нас есть с вами хороший повод поблагодарить граждан России. Поблагодарить их за активность в ходе избирательной кампании, за их активную жизненную позицию, сказать им «спасибо» за доверие, которое они оказывают власти, оказывают своим кандидатам в депутаты, сегодняшним депутатам Государственной думы», — заявил Путин.

«Это доверие, безусловно, связано с надеждой. С надеждой на то, что вы, все мы, все уровни власти будут работать ответственно, напряжённо, будут делать всё, что от нас зависит, от вас зависит для того, чтобы решать задачи, которые стоят перед страной. И чтобы люди наши чувствовали уверенность в том, что происходит в стране», — указал он.