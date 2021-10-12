Москва, 12 октября, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Через 10−15 лет современная Украина перестанет существовать как государство. Об этом 12 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Прогнозы на 10−15 лет вперед говорят о том, что Украина нежизнеспособна. Она будет распадаться, разлагаться», — сказал Коротченко.

По его словам, естественный ход исторических событий приведет к тому, что на месте Украины появятся новые государства.