Москва, , 16:17 — REGNUM Депутаты Госдумы должны сделать всё возможное, чтобы граждане России чувствовали уверенность в завтрашнем дне. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Встреча с Госдумой и Николом Пашиняном: рабочий день Путина – все новости»

«Чтобы решать задачи, которые стоят перед страной, и чтобы люди наши чувствовало уверенность в том, что происходит в стране. Как раньше говорили, не побоюсь этого штампа, уверенность в завтрашнем дне — уверен со своей стороны, что вы сделает для этого все, что в ваших силах», — заявил Путин.