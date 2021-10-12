Астана, 12 октября, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Ситуация в Афганистане стала предметом переговоров российского и индийского министров иностранных дел Сергея Лаврова и Субраманияма Джайшанкара, сообщили 12 октября в пресс-службе МИД РФ.

МИД России Субраманьям Джайшанкар в ходе совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым. 9 июля 2021 года, Москва

На встрече, состоявшейся сегодня, 12 октября, в Нур-Султане, главы МИД обсудили также ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Особое внимание уделено сотрудничеству в ШОС и в формате РИК (Россия, Индия, Китая — прим. ИА REGNUM)», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в столице Казахстана 12 октября начались переговоры глав МИД стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Лавров прибыл в Нур-Султан накануне, 11 октября.