Орел, 12 октября, 2021, 17:09 — ИА Регнум. Руководитель подрядной организации, выполняющей работы по ремонту улично-дорожной сети Орла, пожаловался на поборы со стороны мэра города Юрия Парахина, сообщили ИА REGNUM 12 октября в пресс-службе региональной прокуратуры.

12019 Город Орел

Бизнесмен пришёл на приём к прокурору Орловской области Владиславу Малкину. В своём обращении он заявил о нарушении прав — по словам предпринимателя, глава города для своевременной приёмки и оплаты выполненных по муниципальным контрактам работ, попросил перечислить денежные средства под видом спонсорской помощи в адрес конкретных организаций.

«В ходе проведённой прокуратурой проверки указанный заявителем факт перечисления денежных средств подтвердился. Установлено, что в июне и июле 2021 года подрядчик перечислил на расчётный счёт одной из организаций 250 тысяч рублей. Указанными денежными средствами были оплачены товары, часть из которых в ходе проверки изъята из помещения администрации Орла», — уточнили в прокуратуре.

Надзорное ведомство направило материалы проверки в региональный Следственный комитет, где уже начали доследственную проверку.