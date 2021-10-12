Оренбург, 12 октября, 2021, 16:15 — ИА Регнум. Оренбургский областной суд принял к рассмотрению в апелляционной инстанции уголовное дело о 31 преступлении в сфере автострахования. Об этом сообщает пресс-служба судебной инстанции.

Pictures of Money Автострахование

Установлено, что 25 участников группы организовывали фиктивные ДТП на территории Оренбург и региона для получения страхового возмещения. Ущерб восьми страховым компаниям оценили в более чем 9 млн рублей.

Ранее Дзержинский райсуд Оренбурга вынес приговор, назначив десяти фигурантам уголовного дела от полутора до семи лет лишения свободы, троим — исправительные работам на срок от одного до двух лет. Еще 11 участников преступной группы оштрафованы. Размер штрафа варьируется от 40 до 70 тысяч рублей. В отношении одного человека уголовное преследование было прекращено в связи с примирением с потерпевшим.

Осужденные и их защитники посчитали приговор суровым и обжаловали его.