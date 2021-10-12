Вашингтон, 12 октября, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) повысил свой прогноз по средней мировой цене на нефть в 2021 году год на $0,98 — до $65,68 за баррель, следует из опубликованного 12 октября доклада фонда World Economic Outlook.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Прогноз по цене на нефть в 2022 году повышен на $1,5 — до %64,5 за баррель.

Средняя мировая цена на нефть в 2020 году, согласно оценке МВФ, составила $41,29 за баррель.

напомним, ранее международное рейтинговое агентство Fitch представило оценку, согласно которой доходы российского бюджета и внебюджетных фондов в 2021 году могут вырасти на $50 млрд (3,5 трлн рублей) в связи с ростом цен на нефть и газ, что на 70% превысит прошлогодний показатель.