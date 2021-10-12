Москва, , 16:13 — REGNUM В России необходимо наращивать темпы вакцинации от коронавируса. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва.

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«Борьба с ней продолжается. Вы знаете, что во многих регионах сейчас идёт рост заражений, в сложных условиях работают медицинские работники. Спасти людей от инфицирования тяжёлого течения болезни способна вакцинация — мы с вами это хорошо знаем. Необходимо наращивать её темпы», — заявил Путин.

«Я прошу вас принять самое активное участие в этой работе, вести просветительскую работу, выступать в средствах массовой информации. Люди вам доверяют и прислушиваются к советам и рекомендациям. Это очень важно. Без всяких окриков административных», — указал он.