Гаага, Нидерланды, , 16:12 — REGNUM Украинская сторона настаивает на том, чтобы арбитражный трибунал в Гааге как можно скорее рассмотрел дело, касающееся инцидента в Керченском проливе в 2018 году, на основании Конвенции ООН по морскому праву. Об этом 12 октября заявила украинский дипломат Оксана Золотарева, которая возглавляет украинскую делегацию в Гааге.

Суд в Гааге Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«В компетенцию трибунала вход рассмотрение этого серьёзного нарушения и привлечение России к ответственности», — подчеркнула она.

По её словам, Россия «нарушила фундаментальные основы иммунитета военных кораблей», а также обращалась с задержанными украинскими военнослужащими «как с преступниками», пишет РИА Новости. Золоторева надеется, что по итогам разбирательства Украина сможет добиться «справедливости, привлечение виновных к ответственности и компенсации» для украинских военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2018 года два бронекатера и буксир ВМС Украины грубо нарушили российскую границу в районе Керченского пролива. Береговая охрана ФСБ РФ была вынуждена применить оружие для задержания кораблей-нарушителей и их экипажей из 22 моряков и двух офицеров СБУ.

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В апреле 2019 года Украина подала иск против России, потребовав признать РФ нарушившей Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. 11 октября 2021 года суд приступил к слушаниям по делу об инциденте в Керченском проливе. МИД Украины надеется, что по итогам слушаний Россия понесет ответственность «за грубые нарушения морского права».