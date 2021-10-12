Салехард, 12 октября, 2021, 16:08 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 114 новых случаев заражения коронавирусом. При этом семь случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 12 октября региональный оперштаб.

Permkrai.ru Коронавирус

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 112 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 12 октября 51 740 заражений коронавирусом. Выздоровел 49 608 человек, 708 пациентов с COVID-19 скончались (на одного человека более, чем днём ранее).