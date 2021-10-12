Москва, , 16:07 — REGNUM Любую индексацию материнского капитала нужно поддерживать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Ярослав Нилов © ИА REGNUM

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«Индексацию маткапитала нужно поддерживать — в отсутствие индексации он обесценивается», — заявил Нилов.

Он уверен, что любая индексация выплат, направленных на поддержку семей с детьми «необходима и востребована».

«Депутаты фракции ЛДПР критиковали власти за то, что индексация маткапитала не проводилась несколько лет», — напомнил глава комитета.

Президент РФ Владимир Путин предложил с 2022 года перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции.

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