Тбилиси, 12 октября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. У жителей Грузии регулярно фиксируют случаи повторного заражения коронавирусом. Об этом 12 октября сообщил на брифинге глава Национального центра контроля заболеваний (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«По последним данным, у нас от 9 тыс. до 10 тыс. подтверждённых случаев реинфицирования», — сказал глава NCDC.

Гамкрелидзе отметил, что эпидситуация в стране ухудшается, растут почти все индикаторы, по которым оценивают темпы распространения коронавируса. Ранее он критиковал учителей и других жителей страны, которые не хотят прививаться от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 12 октября, в Грузии зафиксировали 640 358 случаев заражения коронавирусом в том числе 4775 — за последние сутки.