Орел, 12 октября, 2021, 17:06 — ИА Регнум. Доследственную проверку по факту возможного совершения действий, явно выходящих за пределы полномочий, начата в отношении мэра Орла Юрия Парахина, сообщили ИА REGNUM 12 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Orel-adm.ru Юрий Парахин представил отчёт о деятельности администрации Орла

В СК поступил материал проверки, который предполагает, что глава города превысил свои полномочия, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов ООО «ГазРесурс». Компания является подрядчиком по муниципальным контрактам на выполнение ремонта улично-дорожной сети Орла.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.