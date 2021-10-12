Москва, 12 октября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» должна проконтролировать реализацию проектов, которые были включены в её программу. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва.

Дарья Драй ИА REGNUM Единая Россия

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«Партия «Единая Россия» шла с программой, которая была сформирована на основе предложений граждан и всех регионов нашей страны», — заявил Путин.

«Эти инициативы должны в полном объёме отражены в законопроекте о бюджете. А фракции, конечно же, нужно взять под свой контроль реализацию этих проектов, чтобы они были доведены до конкретного результата в обозначенные сроки», — указал он.