Тбилиси, , 16:48 — REGNUM Оппозиционное «Единое национальное движение» опубликовало письмо, которое бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава написал находящемуся в тюрьме Михаилу Саакашвили, сообщает 12 октября tabula.ge.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«Миша, пока ты не очень здоров и силён, я не буду писать лишнего. Я не прошу тебя прекратить голодовку. Ты сам знаешь, как тебе поступить. Хочу тебе сказать, что за всё последнее время лишь только твоё возвращение столь удивило и восхитило меня. Ты с огромной лёгкостью совершил акт исторического масштаба. И ты, наверное, должен был увидеть нашу национальную тюрьму. Короче, всё идёт по законам исторического символизма. Надо немного потерпеть. Наши люди потихоньку заведутся. Сейчас народ потрясён и шокирован всем этим. Знай, у меня не будет других дел, кроме того, как вытащить тебя оттуда. Я мучаюсь от мыслей, что ты на ходишься в тюрьме у Бидзины [Иванишвили]. Я не могу этого вынести, у меня стоит ком ненависти в горле. Остальное — потом. Я не предлагаю тебе читать там книги. Не думаю, что в этом наши вкусы совпадут. Я горжусь тобой так, как никогда ранее. Гиги», — было написано в письме Угулава Михаилу Саакашвили.

Напомним, что олигарх Бидзина Иванишвили, являющийся самым богатым человеком в Грузии, занимал в 2012—2013 пост премьер-министра страны. Грузинская оппозиция заявляет, что реальная власть в Грузии принадлежит именно Иванишвили, а нынешние руководители страны являются лишь марионетками в его руках.