Мурманск, 12 октября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Правительство Мурманской области выделило на закупку новогодних подарков 11,7 млн рублей. тендер размещен на сайте госзакупок.

Цитата из м/с «Маша и Медведь». реж Олег Кузовков. 2009. Россия Подарки

Согласно опубликованным документам, на эти средства планируется закупить 3,9 тысячи подарков. В каждый из них войдут рюкзак с подвеской, мешок для сменной обуви, пенал с канцелярией, монопод, украшение на новогоднюю елку, набор для выращивания голубой ели, стакан с крышкой, игра «Дженга» и набор сладостей.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году в России самыми популярными подарками на Новый год стали наушники и умные колонки.