Москва, 12 октября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. На фоне возросших темпов инфляции в России стали актуальны новые меры социальной поддержки населения. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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«Мы всегда внимательно относимся к тем, кому нужна поддержка государства. В этом году мы осуществили единовременные выплаты пенсионерам и семьям, где растут школьники», — заявил Путин.

«Поручаю правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по мерам социальной поддержки наших граждан. В условиях повышенной инфляции это востребованно», — указал он.